Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, за 2015 год получивший вознаграждение в размере 17,7 млн долларов, возглавил список самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров, составленный журналом Forbes.

Издание отмечает, что в прошлом году Миллер, также лидировавший в рейтинге Forbes, заработал на 9,3 млн долларов больше.

Второе место в списке занял глава «Роснефти» Игорь Сечин. По подсчетам издания, за прошлый год он заработал 13 млн долларов — на 4,5 млн меньше, чем годом ранее. В прошлом году на втором месте в рейтинге находился председатель правления ВТБ Андрей Костин, однако в этот раз он оказался вне списка: Forbes не смог оценить заработок топ-менеджера, так как банк не предоставил данные о «ключевых руководящих сотрудниках».

Третье место досталось президенту и председателю правления Сбербанка Герману Грефу, его вознаграждение издание оценило в 11 млн долларов.

В десятку самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров также вошли также генеральный директор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов, член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский, генеральный директор ОК «РусАл» Владислав Соловьев, президент и глава правления АФК «Система» Михаил Шамолин, глава правления ВТБ24 Михаил Задорнов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и председатель правления и гендиректор «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян.

Как отмечает Forbes, суммарное вознаграждение всех участников рейтинга сократилось за год в полтора раза. В этот раз в рейтинг не попал бывший глава РЖД Владимир Якунин, экс-руководитель «Русгидро» Евгений Дод, бывший глава «Башнефти» Александр Корсик и бывший гендиректор «Мегафона» Иван Таврин.