Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон на прошедших выборах получила на 2 млн голосов избирателей больше, чем республиканец Дональд Трамп, пишет издание Politico.

По подсчетам независимых аналитиков из The Cook Political Report, за Клинтон проголосовали 64,2 млн человек, в то время как Дональду Трампу отдали свои голоса 62,2 млн избирателей. По данным экспертов CNN, Трампа поддержали 62,1 млн граждан, за Клинтон проголосовали 63,9 млн человек.

Окончательные официальные данные по количеству голосов, отданных за каждого кандидата, пока неизвестны.

Ранее группа специалистов по избирательному праву и компьютерных экспертов призвали избирательный штаб Хиллари Клинтон добиваться пересчета голосов в трех штатах — Висконсине, Мичигане и Пенсильвании, где Трамп победил с незначительным перевесом.

Между тем, перевес по количеству голосов не повлияет на результат выборов. Согласно существующей в США избирательной системе, выборы президента не являются прямыми, избиратели голосуют за выборщиков, поддерживающих того или иного кандидата. Для победы кандидату в президенты необходимо получить голоса более чем 270 выборщиков. По итогам прошедших 8 ноября выборов Дональд Трамп заручился поддержкой 290 выборщиков и признан победителем президентской гонки.