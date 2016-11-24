Высокий суд Англии и Уэльса постановил изъять все имущество у бывшего главы научно-производственного объединения «Космос» Андрея Чернякова, который находится в розыске МВД России по обвинению в крупных хищениях и невозврате кредитов Банку Москвы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Приставы изымали имущество в лондонской квартире бизнесмена и на вилле, которую Черняков арендует в пригороде британской столицы. Как пишет издание, в числе прочего, приставы забрали автомобили Rolls-Royce и Mercedes Viano, столовую утварь, дорогой алкоголь (например, арманьяк 1985 года), спортивный инвентарь (шлем, лыжные ботинки и др.), бытовую технику и игровую приставку.

Имущество бизнесмена будет продано на аукционе, а вырученные средства пойдут на погашение ущерба, причиненного Банку Москвы.

Суд также арестовал 2 миллиона фунтов на счетах российского гражданина. По словам защиты Чернякова, после ареста имущества и денег у него не осталось средств к существованию.

Таким образом, суд обеспечил исполнение решения другого английского суда, который в октябре обязал Чернякова возместить ущерб в 195,2 млн фунтов стерлингов, признав решение Мещанского райсуда Москвы. Он должен также возместить юридические расходы.

Напомним, в прошлом году полиция возбудила уголовное дело в отношении Андрея Чернякова. По версии следствия, бизнесмен мог использовать в личных целях часть кредита, выданного его предприятию Банком Москвы. Речь идет о кредите полученном на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. По иску банка во Флоренции уже арестовали принадлежащий Чернякову жилой комплекс.

Сам Черняков в настоящее время находится за границей. Он отрицает все обвинения и считает, что его преследование носит политический характер.