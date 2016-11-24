Новая газета

ФСБ задержала в Севастополе бывшего российского военного за шпионаж в пользу Украины

Общество

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Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, как считают силовики, по заданию разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флота, передает РИА Новости.

«22 ноября Федеральной службой безопасности в городе Севастополе задержан бывший военнослужащий штаба Черноморского флота капитан второго ранга запаса Пархоменко Леонид Сергеевич», — сообщили в пресс-службе ФСБ.

По данным ведомства, Пархоменко собирал и передавал иностранной спецслужбе составляющие государственную тайну сведения о деятельности Черноморского флота. Против задержанного возбуждено  уголовное дело  по статье о государственной измене, ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Напомним, 10 ноября ФСБ объявила о задержании в Севастополе Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова. Их подозревают в подготовке диверсий на территории Крымского полуострова в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, разведчики работали в Крыму под прикрытием, занимались наблюдением за объектами Черноморского флота. 

В Киеве сотрудничество задержанных с ГУР Минобороны, как и подготовку ими диверсий, отвергают.

Задержание Леонида Пархоменко проходит на фоне серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму.

Теги:
диверсия, задержания, севастополь

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