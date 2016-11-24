Движение «Мемориал» опубликовало на своем сайте справочник «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935-1939», в котором содержится информация о 39 950 сотрудниках Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), работавших в органах госбезопасности.

Главным источником сведений, на основе которых составлена база, стали приказы НКВД по личному составу — о присвоении специальных званий, награждении или об увольнении. Также в базе есть сведения о погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«Справочник будет полезен интересующимся советской историей. Так, в частности, с помощью справочника станет возможно атрибутировать множество сотрудников госбезопасности эпохи Большого террора, известных до сих пор лишь по фамилии – из подписей в следственных делах или из упоминаний в мемуарных текстах. Появление справочника – существенный шаг к более углубленному и точному пониманию трагической истории нашей страны в 30-е годы ХХ века», — отмечают в «Мемориале».

Составитель справочника — исследователь Андрей Жуков — работал над созданием базы почти 15 лет.