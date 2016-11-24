В Роспатент поступило три заявки на регистрацию товарного знака «Русиано», сообщает агентство «Москва» со ссылкой на документы.

Документы подали столичные компании ООО «ФэшнТВ» (телеканал «Fashion TV Network») и ООО «Айпэкс груп», а также рекламная компания ООО «Трц Сервис» из Екатеринбурга. Среди обозначений встречаются «Русиано» и «Rusiano», «Руссиано» и «Russiano», «Руссианская» и «Russianskaya», а также «Капуттино» и «Caputtino».

Кроме того, 29-летний юрист из Санкт-Петербурга Виктор Пастернак подал заявку на регистрацию «Русиано» как индивидуальный предприниматель, сообщает RT.

Юрист рассказал, что в его личные планы не входит использование названия, однако не исключил открытия совместно с заинтересованными партнерами кофейни с таким названием.

Пастернак добавил, что планы коммерческого использования знака «Русиано» есть у некоторых его клиентов, среди которых известные компании — например, Heineken и Carl's Junior. Однако сам юрист скептически относится к возможной регистрации товарного знака.

По мнению юриста, сам «изобретатель» кофе русиано — премьер-министр Дмитрий Медведев — не сможет заявить, что такой товарный знак должен принадлежать ему.

«Мне неизвестно о его статусе индивидуального предпринимателя либо о наличии ООО. А он же юрист, учились мы в одном месте», — отметил Пастернак.

Слово «русиано» впервые прозвучало на заседании Евразийского межправительственного совета. Премьер-министр России Дмитрий Медведев похвалил белорусских коллег за «исключительно конструктивное поведение», в ответ премьер страны Андрей Кобяков сказал, что в этом ему помог восточный кофе.

«Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит!», — сказал Медведев, обращаясь к одному из участников заседания. Российский премьер нашел для напитка новое название и в шутку предложил переименовать американо в «русиано».

Первым на предложение премьера отреагировала американская сеть ресторанов Burger King, поменяв американо на «русиано» в своем меню.

Напомним, в 2014 году некоторые кафе в Крыму изменили название кофе «американо» на «россияно» и «крымский».

«Внимание! В связи с нестабильной геополитической ситуацией у нас нет кофе под названием “американо”. Спрашивайте кофе «“крымский”», — такое объявление повесили в одном из заведений его владельцы.

Кроме этого, в одном из кофе-автоматов название кнопки «американо» (Americano) изменили на «россияно» (Russiano).