Президент Филиппин Родриго Дутерте рассказал, что получил приглашение от российского лидера Владимира Путина посетить Россию, передает ТАСС.

После возвращения из Лимы, где он принимал участие в саммите АТЭС, Дутерте рассказал журналистам, что Путин пригласил его в Россию. Филиппинский лидер отметил, что приветствует предложение и до своего визита направит в Россию министров иностранных дел и обороны для обсуждения повестки сотрудничества между Манилой и Москвой.

Дутерте встречался с Путиным на полях саммита АТЭС. По словам президента Филиппин, лидеры обсуждали вопросы экономического сотрудничества между странами.

Напомним, Дутерте занимает пост президента Филиппин с мая. Он известен своими резкими высказываниями в адрес президента США и западных лидеров, а также негативным отношением к употреблению наркотиков: в частности, президент намеревается вернуть не применяющуюся сейчас в стране смертную казнь для наркоторговцев. Сам Дутерте сравнивал свою борьбу против наркоторговцев с Холокостом.

После негативной реакции Запада на масштабную кампанию по борьбе с наркотиками, Дутерте пригрозил выходом страны из ООН.