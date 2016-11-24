Российские спецслужбы оказывают естественное противодействие провокациям со стороны Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о последних задержаниях российских и украинских граждан, которых подозревают в подготовке диверсии или госизмене, представитель Кремля отметил, что за подобными провокациями стоит Киев.

«Провокационная, деструктивная деятельность Украины продолжается, провокационная, зачастую. В том числе в Крыму. Естественно, встречает решительное противодействие по линии наших специальных служб, которые делают то, что им надлежит делать», — заявил Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь главы государства отказался комментировать задержание бывшего офицера Черноморского флота Леонида Пархоменко, пояснив, что этот вопрос лучше адресовать спецслужбам.

Ранее в четверг стало известно, что ФСБ задержала в Севастополе капитана запаса штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко. В ведомстве считают, что россиянин по заданию разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флот. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене, ему грозит от 12 до 20 лет тюрьмы.

Задержание Леонида Пархоменко проходит на фоне серии операций против «украинских диверсантов». Достоверно известно о восьми арестованных гражданах Украины, которых ФСБ России обвиняет в сборе разведданных и подготовке диверсий в Крыму.