Бывший глава управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, обвиняемый по делу о взятке, на суде заявил, что правоохранители оказывают давление на сестру финансового директора «Нота-банка» и требуют от нее дать против него показания, сообщает РИА Новости.

«Следствие утверждает, что я предупредил Марчукову о предстоящих обысках, но доказательств этого нет. Я просил устроить нам очную ставку. Оперативники управления “М” ФСБ по делу “Нота-банка” и нашему — одни и те же. На Марчукову и всех остальных оказывается давление, их убеждают оговорить меня, дать на меня показания, взамен обещают свободу», — сказал полковник.

Находящаяся под стражей Лариса Марчукова является сестрой финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой, которую, по данным следствия, полковник Захарченко предупредил об обысках по делу о махинациях в указанном банке.

Адвокат полковника Юрий Новиков попросил суд приобщить к материалам дела заявление Ларисы Марчуковой о том, что на нее оказывается давление сотрудниками правоохранительных органов.

«Мне это заявление передал ее адвокат», — сообщил он.

Во время заседания арест Захарченко до 8 марта 2017 года суд признал законным. Защита полковника МВД настаивала на перевод Захарченко под домашний арест.

Дмитрия Захарченко задержали 8 сентября. Изначально в отношении него возбуждили дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Воспрепятствование производству предварительного расследования», а позже — о получении взятки в семь миллионов рублей от неустановленного лица.

При обыске в квартире сестры полковника Захарченко обнаружили 13 млн рублей 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. По словам Захарченко, он не имеет никакого отношения к этим деньгам.

В конце сентября Захарченко уволили со службы в МВД. В настоящее время полковник находится под стражей. Свою вину он отрицает.

22 ноября Пресненский суд Москвы арестовал счета по делу полковника. В суде заявили, что дело расследуется под грифом «секретно», поэтому, кому точно они принадлежат, сообщить не могут. Также официально не разглашается сумма на арестованных счетах, однако источник ТАСС сообщил, что речь идет о 16 млн евро.