МВД России предложило с 2017 года сделать обязательной процедуру дактилоскопии для всех иностранных граждан, которые приезжают в Россию. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, передает Интерфакс.

«Мы сегодня должны в спокойном режиме провести эту работу», — сказал он (цитата по ТАСС)

Горовой добавил, что данный вопрос будет обсуждаться представителями МВД и МИД России с коллегами, в том числе из СНГ.

В феврале этого года Константин Ромодановский, занимавший в то время пост главы ФМС России, сообщил, что уже два года в России действует автоматизированная система обязательной дактилоскопической регистрации трудовых мигрантов. По его словам, эту процедуру прошли почти семь миллионов человек.

В апреле 2016 года «Независимая газета» написала, что, по ее данным, «законопроект о тотальной дактилоскопии всех въезжающих в Россию иностранцев получил поддержку у властей».

Сегодня процедуру дактилоскопии обязаны проходить лишь мигранты, обратившиеся за патентом или разрешением на работу, остальные — по желанию.

Напомним, в апреле 2014 года руководитель паспортно-визового отдела генконсульства Польши в Калининграде консул Януш Яблоньски заявил, что с 1 января 2015 года россиянам придется сдавать отпечатки пальцев, чтобы получить шенгенскую визу.

В ноябре того же года появилась новость, что депутат Госдумы от ЛДПР Роман Худяков намерен внести законопроект об обязательной дактилоскопии россиян.

Спустя два года, в октябре 2016-го, президент России подписал указ о том, что Росгвардия займется проведением обязательной дактилоскопии в России.