Заксобрание Севастополя во втором окончательном чтении приняло закон о прямых выборах губернатора, за него проголосовал 21 присутствовавший на заседании депутат, сообщает ТАСС.

«За 21, против нет, воздержавшихся нет, принято единогласно», — сообщил глава счетной комиссии Игорь Соловьев.

Согласно документу, губернатор избирается гражданами, проживающими в Севастополе и обладающими активным избирательным правом, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет.

Один и тот же человек по закону не может занимать пост губернатора более двух сроков подряд.

Ближайшие прямые выборы губернатора планируется провести в единый день голосования 10 сентября 2017 года.