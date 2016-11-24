Более 49% россиян считают уголовное преследование бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».

В ходе опроса выяснилось, что об аресте Улюкаева «что-то слышали» 48% россиян, 22% респондентов не знали об уголовном деле против чиновника, еще 30% внимательно следили за событиями, связанными с бывшим министром.

64% респондентов, слышавших об аресте (и 49,9% от общего числа опрошенных), назвали произошедшее «проявлением всеобщего разложения и коррумпированности власти». Еще 27% опрошенных, слышавших об аресте Улюкаева (21% от общего количества респондентов), считают этот инцидент нетипичным для руководства страны.

Мнение россиян по поводу последствий ареста экс- министра разделились: 36% от опрошенных считают арест началом серьезной борьбы с коррупцией в госаппарате, 30% навали инцидент отголоском борьбы за передел влияния между чиновниками, еще 21% респондентов полагают, что арест Улюкаева является началом наступления силовиков на экономический блок в правительстве.

47% из слышавших о деле Улюкаева считают, что случившееся бросает тень на главу правительства Дмитрия Медведева.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Басманный суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест, а президент России Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.