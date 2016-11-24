Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появление на сайте «Мемориала» справочника с именами сотрудников НКВД времен сталинских репрессий второй половины 1930-х годов.

«Я оставлю, пожалуй, без комментария этот вопрос», — цитирует его ТАСС.

Песков пояснил, что эта «тема весьма чувствительная».

«Очевидно, что здесь мнения расходятся у многих, существуют диаметрально противоположные точки зрения, причем и те и другие иногда выступают весьма аргументировано», — сказал представитель Кремля.

Песков еще раз подчеркнул, что не будет «в данном случае какую-то позицию излагать».

Накануне движение «Мемориал» опубликовало на своем сайте справочник о кадровом составе органов госбезопасности СССР за 1935–1939 годы, где представлены краткие данные о почти 40 тыс. сотрудниках НКВД, получивших звания в этот период.

Главным источником сведений, на основе которых составлена база, стали приказы НКВД по личному составу — о присвоении специальных званий, награждении или об увольнении. Составитель справочника — исследователь Андрей Жуков — работал над созданием базы почти 15 лет.

В «Мемориале» назвали появление данного справочника «существенным шагом к более углубленному и точному пониманию трагической истории нашей страны в 30-е годы ХХ века».