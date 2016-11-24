Ленинский суд Кирова назначил день первого заседания по делу «Кировлеса», отправленного на пересмотр ранее в ноябре, сообщил в своем блоге политик Алексей Навальный.

18 ноября, уже через день после отмены приговора, на сайте Ленинского суда в расписании появилась информация о новом процессе. Первое заседание состоится уже 5 декабря в 9 часов утра. Судьей на данном процессе будет Алексей Втюрин.

Навальный отмечает, что суд отказался от положенных по закону предварительных слушаний, из-за которых защита Навального подавала жалобу в Европейский суд по правам человека.

«Такую бы скорость, да обычному судопроизводству. Не ждали бы люди годами решения пустяковых дел. Кого-то в Кремле сильно припекает вернувшееся ко мне право участвовать в выборах. Хочется побыстрее его снова отнять — мало ли что», — пишет оппозиционер.

Навальный сообщил, что не приедет 5 декабря в суд, поскольку ждет компенсации, чтобы оплатить переезды в Киров. Согласно постановлению ЕСПЧ, политику должны выплатить 48 тысяч евро за издержки по первому процессу «Кировлеса», однако он их до сих пор не получил. Кроме того, ему должны вернуть 500 тысяч рублей штрафа, которые он заплатил по решению суда.

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор в отношении Навального и его коллеги Петра Офицерова по делу о якобы имевших место хищениях на предприятии «Кировлес» на основании решения ЕСПЧ.