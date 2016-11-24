Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал немедленно и безоговорочно освободить гражданского активиста Ильдара Дадина, отбывающего наказание в карельской колонии, сообщается на сайте Европарламента.

В парламенте также подчеркнули необходимость проведения тщательного и прозрачного независимого рассделования сообщений Дадина о пытках в тюрьме, которые, по мнению европейских депутатов, «заслуживают доверия».

Кроме этого, депутаты выразили глубокую обеспокоенность тем фактом, что издевательства над Дадиным в колонии не являются единичным случаем, а речь идет «о систематическом применении пыток и жестокого обращения с заключенными в российской пенитенциарной системе».

Накануне родственницы заключенных ИК-7 написали президенту России Владимиру Путину коллективное письмо, в котором рассказали о продолжающихся пытках в колонии и пожаловались на Следственный комитет, который, по их мнению, ведет расследование не должным образом. Они попросили главу государства взять расследование пыток под личный контроль. СК начал проверку жалоб на насилие в сегежской колонии.

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1 ноября издание «Медуза» опубликовала письмо Ильдара Дадина, в котором он рассказал о пытках и избиениях в исправительной колонии №7 в Карелии. Колонию посетила уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова, а также члены Совета по правам человека при президенте (СПЧ), последние нашли подтверждения жалобам Дадина.