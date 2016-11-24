Хорошевский районный суд Москвы отправил гражданку Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, признанную виновной в убийстве четырехлетней девочки, на принудительное лечение, передает агентство «Москва».

«Суд постановил освободить Г.Бобокулову от уголовной ответственности и применить к ней принудительные меры медицинского характера», — заявила судья.

Как сообщает в твиттере корреспондент «Комсомольской правды», среди дополнений к подтвержденному психиатрами диагнозу шизофрения Бобокуловой судья назвала «бред величия».

Кровавая няня Гульчехра Бобокулова... pic.twitter.com/WcIU1TGh6W — Александр Рогоза (@rogozavr) November 24, 2016

Оглашение приговора заняло полтора часа. Общую сумму ущерба в результате пожара суд оценил в 5,7 млн рублей.

Двумя днями ранее на заседании прокурор призвал освободить Бобокулову от уголовной ответственности в силу ее психической болезни. На этом также настаивали в Следственном комитете.

29 февраля на северо-востоке Москвы Бобокулова, работавшая няней, убила четырехлетнюю девочку-инвалида, с которой должна была сидеть, а затем подожгла квартиру. Когда пожар в квартире был потушен, было обнаружено обезглавленное тело девочки.

Бобокулова направилась к метро «Октябрьское поле» и начала кричать на прохожих, угрожая взорвать себя. В руках у нее был пакет, в котором лежала голова убитой. Вскоре полицейские задержали няню, взрывчатки на ней не было.

Во время расследования дела выяснилось, что Бобокулова страдает хроническим расстройством психики. Она проходила лечение в психоневрологическом диспансере в Самарканде.