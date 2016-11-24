ЦИК поддерживает идею принятия Избирательного кодекса, который обеспечил бы более последовательное регулирование выборов и сделал бы невозможными слишком частые и резкие перемены, сообщила журналистам Элла Памфилова.

Несколько лет назад концепцию такого кодекса предложила Ассоциация «Голос» — тогда проект (.doc можно скачать по этой ссылке) готовила группа экспертов во главе с Аркадием Любаревым.

«Эта идея бродит и в независимых экспертных кругах, и у нас в Центральной избирательной комиссии. Проблема в том, что у нас избирательное законодательство имеет много противоречий внутри себя. Ряд законов часто не стыкуются между собой. Вторая проблема — избирательное законодательство часто меняется, и иногда меняется с такими кульбитами и поворотами, и такие спонтанные изменения принимаются в маленький период перед выборами, что у участников возникает очень много проблем», — говорит Памфилова.

«Необходимо, чтобы законодательство шло последовательно, предсказуемо. И для этого важно все систематизировать, привести к единой правовой логике — с этой точки зрения Кодекс, или как хотите его назовите, обеспечивал бы этот процесс. Чтобы все было понятно, и политики, в том числе, могли формировать свою стратегию, исходя из законодательства, которое завтра не поменяется самым неожиданным образом».