Европарламент единогласно проголосовал за резолюцию, призывающую Еврокомиссию и правительства стран-членов Евросоюза приостановить переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС, передает Reuters.

Такое решение принято в связи с «несоразмерной» реакцией турецких властей на попытку военного переворота в стране. Агентство отмечает, что данная резолюция является рекомендательной, и правительства Евросоюза вряд ли прислушаются к ней.

Ранее лидеры двух крупнейших фракций Европарламента призвали приостановить переговоры с Турцией.

«Наш политический посыл к Турции таков, что права человека, гражданские права, демократия не подлежат переговорам, если вы хотите стать частью ЕС», — заявила член Европарламента Джианни Пителла.

Комментируя готовящееся голосование в Европарламенте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данное решение «не имеет значения в наших глазах».

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что власти Турции уволили около 15 тысяч военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке военного переворота.

Вечером 15 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Военные в Стамбуле и Анкаре начали захватывать административные здания и попытались взять под контроль телевидение. После призыва Эрдогана жители страны вышли на улицы и начали сопротивляться путчистам. Полицейские участвовали в перестрелках с военными. В результате погибли более 230 человек, еще более двух тысяч получили ранения.