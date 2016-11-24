Минобороны Украины назвало провокационными сообщения ФСБ о задержании в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота, который, по утверждению российской спецслужбы, собирал информацию по заданию Киева, передает Интерфакс.

«Похожие дела с обнаружением шпионов, диверсантов, которые якобы относятся к Главному управлению разведки Минобороны Украины, будут появляться, поскольку на территории полуострова остались личные дела около 10 тыс. бывших военных, которые сейчас находятся на пенсии и не имеют какого-либо отношения к военной службе», — сказал представитель Минобороны Андрей Лысенко.

По его словам, украинской стороне «ничего не известно» о задержанном.

«Спецслужба не говорит о том, при каких обстоятельствах это сделано... Настоящих разведчиков и военнослужащих Украины, которые сейчас выполняют свою воинскую обязанность, они нигде никогда не задерживали», — рассказал Лысенко РИА Новости.

Ранее в четверг ФСБ заявила о задержании бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, как считают силовики, по заданию разведки Минобороны Украины собирал секретные сведения о деятельности флота.

Напомним, 10 ноября ФСБ объявила о задержании в Севастополе Владимира Дудки, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова. Их подозревают в подготовке диверсий на территории Крымского полуострова в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, разведчики работали в Крыму под прикрытием, занимались наблюдением за объектами Черноморского флота.

В Киеве сотрудничество задержанных с ГУР Минобороны, как и подготовку ими диверсий, отвергают.