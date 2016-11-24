Заводской районный суд Орла отказался признать незаконным возведение памятника Ивану Грозному в зоне, прилегающей к Богоявленской церкви, передает Интерфакс.

Суд пришел к выводу, что монумент не находится в границах памятника археологии «Детинец» крепости Орел. «Порядок и процедура согласования при установке данного монумента не нарушены», — сказано в судебном определении.

Иск с требованием снова сноса памятника подан экс-депутатом местного горсовета Юрием Малютиным, который утверждал, что его поставили в охранной зоне незаконно.

В начале октября на набережной близ Богоявленского соборона был установлен памятник царю Ивану Грозному. 14 октября памятник официально был открыт.