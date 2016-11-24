Ленинский районный суд Курска вернул в прокуратуру уголовное дело о клевете в адрес судьи в отношении бывшего депутата Курской областной думы и главного редактора газеты «Народный журналист» Ольги Ли, сообщил «Новой газете» адвокат Роман Лызлов.

«В своем ходатайстве мы указывали на нарушения в этом деле, и судья Маргарита Дядюшева прислушалась к нашей позиции. Также суд по нашему ходатайству отменил Ольге Ли подписку о невыезде», — сказал Лызлов.

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В октябре Ольгу Ли обвинили в клевете (часть 1 статьи 298.1 УК России). В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следственный комитет прекратил за отсутствием состава преступления уголовное преследование Ольги Ли за «возбуждение ненависти либо вражды по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти» (часть 1 статьи 282 УК России), однако продолжил расследование дела о клевете.

В начале марта 2016 года Ольга Ли раскритиковала действия президента России Владимира Путина, после этого в течение нескольких дней в отношении нее возбудили несколько уголовных дел, которые были соединены в одно производство.

Речь о «клевете» в отношении судьи Ленинского районного суда Курска Людмилы Шуровой (часть 1 статьи 298.1 УК России) и «возбуждении ненависти либо вражды по признаку принадлежности к социальной группе представителей власти» (часть 1 статьи 282 УК России).