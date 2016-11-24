«Границы России нигде не заканчиваются», — пошутил президент России Владимир Путин на вручении премий Русского географического общества (РГО).



Президент России задал несколько вопросов на знание географии двум детям, Тимофею Цою и Мирославу Аскирко, которых РГО решило поощрить за обширные знания предмета.

Отвечая на вопрос президента, в чем он хорошо разбирается, Мирослав заявил, что знает «все столицы и все контуры стран». Тогда Путин спросил у него: «Где заканчиваются границы России?»

«Границы России заканчиваются через Берингов пролив с США...», — начал отвечать Мирослав. Однако Путин остановил его, заявив, что «границы России нигде не заканчиваются».

«Это шутка», — сразу добавил Путин после этого.

Тимофей Цой и Мирослав Аскирко участвовали в нескольких телепроектах, во время которых ни разу не ошиблись, называя регионы России, страны и их столицы.

Владимир Путин является председателем Попечительского совета Русского географического общества.