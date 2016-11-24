Страница Международного общества «Мемориал», где располагался Справочник Андрея Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939 гг», стала недоступной после первых часов работы.

По словам сопредседателя «Мемориала» Яна Рачинского, это связано с большим потоком пользователей и огромным интересом к проекту со стороны общественности.

«Сейчас все силы брошены на восстановление ресурса. Возможно, он будет перенесен на другой сайт или сервер. Надеемся в самое ближайшее время устранить эту проблему, поскольку именно привлечение пользователей к этой теме и их участие в расширении и дополнении информации, является важнейшей задачей этого проекта», — рассказал он «Новой газете».

Напомним, в Кремле тему публикации данных работников НКВД назвали «чувствительной». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался ее комментировать, поскольку «очевидно, что здесь мнения расходятся у многих».

Работа Андрея Жукова «Кадровый состав органов государственной безопасности СССР. 1935–1939 гг» содержит краткие сведения о более 40 тыс. сотрудников НКВД, получивших специальные звания системы госпезопасности. Эти «награды» присваивали за преследование «врагов народа», и подавляющее большинство «награжденных» имели отношение к организации и исполнению репрессий.

Источником сведений справочника стали приказы НКВД по личному составу, с указанием номеров и дат присвоения спецзваний, о занимаемой должности или увольнении из НКВД. Они дополнены биографическими данными из других источников — в первую очередь из документов жертв репрессий.