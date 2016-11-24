На последнем совещании Алексея Улюкаева в должности министра экономического развития 14 ноября ведомство одобрило реформу закона №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Об этом сообщает RNS со ссылкой на протокол совещания, подписанный временно исполняющим обязанности министра Евгением Елиным.

Закон регулирует в том числе закупки компаний с госучастием.

По данным агентства на совещании присутствовали глава РЖД Олег Белозеров, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, первый заместитель генерального директора «Роскосмоса» Александр Иванов, зампредправления «Газпрома» Валерий Голубев, первый замгендиректора «Почты России» Ольга Осина, замруководителя секретариата первого вице-премьера Игоря Шувалова Марина Романова.

Участники совещания согласились вывести из-под действия закона закупки госкомпаний внутригрупповые сделки, закупки иностранных «дочек» госкомпаний, а также закупки финансовых услуг, приобретение государственной и муниципальной недвижимости.

Помимо этого, пишет RNS, были одобрены новые правила закупок у малого и среднего бизнеса.

«(Согласиться в части) применения заказчиками ограниченного перечня способов закупок (конкурс, аукцион, запрос предложений, запрос котировок) только для малого и среднего предпринимательства (до 400 млн рублей) с обязательностью заключения договора, за исключением исчерпывающего перечня случаев, а также с установлением исчерпывающего перечня оснований для изменения договора. Такие закупки могут осуществляться только в электронной форме на электронных площадках, функционирующих в рамках контрактной системы», — сказано в документе.

На совещании участники обсудили возможное сокращение информации о госзакупках, которая может быть в открытом доступе.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Басманный суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест, а президент России Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.