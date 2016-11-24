Официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков призвал Госдепартамент США не мешать России бороться с терроризмом, передает Интерфакс.

Таким образом спикер ведомства ответил на призыв Вашингтона не оказывать поддержку российским танкерам, поставляющим топливо авиагруппы ВКС России в Сирии. «Если не можете или не хотите бороться с ИГИЛ и «ан-Нусрой» (террористические организации, запрещенные в России), хотя бы не мешайте», — сказал он.

По мнению Конашенкова, борьба с терроризмом никогда не была целью администрации действующего президента США Барака Обамы.

К данному обсуждению также присоединилась спикер министерства иностранных дел Мария Захарова. Она утверждает, что США и их союзники «выгораживают» некоторые группы боевиков в Сирии.

Ранее в ноябре стало известно, что российские танкеры в обход санкций доставляли через территориальные воды Евросоюза топливо для реактивных самолетов в Сирию. Корабли, в частности, заходили в порты Греции и Кипра.

Cпикер Госдепартамента Марк Тонер призвал власти средиземноморских стран не помогать российским танкерам, перевозящим топливо, «которое будет использоваться в авиаобстрелах гражданских лиц и инфраструктуры в Сирии». В ответ Конашенков заявил, что Россия является одной из ведущих нефтедобывающих стран, поэтому в помощи не нуждается.