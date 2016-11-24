Порошенко обсудил с Трампом Крым и конфликт в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает «Украинская правда».
«Вопрос российской агрессии, нелегальной аннексии Крыма был поднят избранным президентом Трампом во время разговора со мной», — сказал Петр Порошенко.
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По словам украинского лидера, Украина имеет «сильную двухпартийную поддержку в Конгрессе США и в целом среди политиков США — как республиканцев, так и демократов».
Президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что тоже разговаривал с Трампом об Украине. Туск назвал реакцию Трампа «как минимум перспективной в сравнении с некоторыми заявлениями во время избирательной кампании».
Напомним, 8 ноября в США состоялись выборы президента. Победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп.