Задержанные в ходе спецоперации в Страсбурге и Марселе готовили нападение на парк аттракционов Диснейленд в пригороде Парижа, сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Боевики планировали совершить нападение 1 декабря. Они также планировали устроить нападение на магазины на улице Елисейские поля. Об этом свидетельствует информация, найденная на телефоне одного из задержанных.

Согласно более ранним сведениям, подозреваемые хотели устроить теракт у здания на набережной Орфевр, 36 и в главном управлении внутренней безопасности в городе Леваллуа-Перре.

21 ноября министр внутренних дел Франции Бернард Казнев объявил, что в Марселе и Страсбурге в ходе спецоперации задержаны семь человек в возрасте от 29 до 37 лет, готовивших теракты во Франции. Среди задержанных — французы, марокканцы и афганцы.

По словам Казнева, задержанные находились в контакте с представителями «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России) и получали указания из Сирии.

В общей сложности с начала года во Франции по подозрению в причастности к террористическим группировкам задержаны 418 человек. Напомним, с ноября 2015 года, после крупного теракта, в результате которого погибли 130 человек, во Франции объявлен режим чрезвычайного положения.