Мировой судебный участок №353 района Аэропорт приговорил стритрейсершу Мару Багдасарян, участвовавшую в «гонках» от полиции на Mercedes Gelandewagen, к обязательным работам за неуплату штрафов за нарушение правил дорожного движения, передает агентство «Москва».

Багдасарян будет отбывать обязательные работы дворников в столичном районе Сокол. Ей назначили 595 часов обязательных работ и 134 тысяч рублей административного штрафа. В общей сложности в суд поступил 51 материал о неуплате Багдасарян штрафов за нарушение ПДД.

Как отмечает РАПСИ, дела о неуплате рассматриваются уже восемь дней.

Багдасарян была свидетелем по делу о «гонках» от полиции в мае 2016 года на внедорожнике Руслана Шамсуарова, сына вице-президента «Лукойла». За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей был назначен административный арест на 10 суток.

Полицейские на протяжении нескольких часов преследовали компанию молодых людей после того, как они отказались останавливаться. В октябре суд признал Шамсуарова виновным в оскорблении сотрудников полиции и приговорили к 300 часов обязательных работ.