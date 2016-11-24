Спикер Госдумы Вячеслав Володин не стал возрождать группу по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых на Украине правовых актов, передает РБК со ссылкой на сотрудника аппарата парламента.

«Все комиссии при председателе Госдумы формируются его распоряжением. Распоряжения о создании группы по украинскому законодательству нет», — подтвердил депутат Алексей Диденко, который входил в рабочую группу по анализу украинских законов.

По информации РБК, в Госдуме проводят аудит всех рабочий групп. Решение об их составе и деятельности примут до конца года.

Группа по правовому анализу законодательных процедур и принимаемых на Украине была создана бывшим спикером нижней палаты Сергеем Нарышкиным 11 марта 2014 года. В нее входили​ сенаторы, сотрудники аппарата Госдумы, а также члены Общественной палаты и преподаватели МГИМО и МГУ.

Группу возглавлял председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин, который не попал в новый состав Госдумы. Последний раз группа собиралась летом этого года.