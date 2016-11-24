Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, отбывавший срок в Борисоглебской колонии (ИК-9) в Воронежской области за изнасилование, вышел на свободу, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Кахабера Долбадзе.

Емельяненко вышел из колонии после днем в четверг. «Я разговаривал с ним, он все нормально воспринимает. Сейчас он в Тамбове и направляется в Старый Оскол к маме», — рассказал агентству юрист. В Москву он приедет в воскресенье, 27 ноября.

Ранее в четверг апелляционная комиссия Воронежского областного суда постановила заменить спортсмену лишение свободы на исправительные работы сроком на два года. Кроме того, суд обязал вычитать ежемесячно из зарплаты Емельяненко 10% в доход государства.

По словам промоутера Емельяненко Олега Раевского, спортсмен готов вернуться к боям в феврале 2017 года.

В мае 2015 года Александра Емельяненко признали виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении домработницы Полины Степановой и похищении паспорта потерпевшей. Его приговорили к 4,5 годам колонии и штрафу в 50 тысяч рублей.