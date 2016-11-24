Мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова обвинили в превышении должностных полномочий, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Захарьина.

«Сегодня заседания суда не было, но Кошурникову предъявлено обвинение по той же статье, ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий)», — сказал он.

Басманный суд Москвы арестовал Кошурникова до 16 января 2017 года.

Уголовные дела по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в особо крупном размере) также открыты в отношении учредителя и генерального директора ООО «НТ-Фарма» Рустама Атауллаханова и Евгения Султанова.

По данным следствия, с 2010 года «Роснано» инвестировало более одного миллиарда рублей на строительство в Переславском районе фармацевтического завода по производству вакцин и терапевтических биопрепаратов.

Атауллаханов и Султанов «с целью создания видимости» выкупили у компании Кошурникова земельный участок на территории национального парка «Плещеево озеро». Строить что-либо там нельзя без письменного согласования с министерством природных ресурсов и экологии, однако Кошурников выдал такое разрешение.

Строительство не завершено до сих пор, хотя изначально планировалось запустить производство в 2012 году.