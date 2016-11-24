Калининградская областная дума отменила прямые выборы мэра города, передает Интерфакс.

За отмену прямых выборов проголосовали 29 членов регионального парламента, против — десять.

«У нас сейчас получается, что горсовет избран в этом году, а полномочия главы муниципального образования заканчиваются в следующем. И так будет дальше, никогда не будет совпадать. Поэтому, наверное, будет правильно, когда избирается депутатский корпус и одновременно после его избрания рассматривается кандидатура на должность главы муниципального образования, который будет исполнять обязанности главы администрации округа», — объяснила спикер областной думы Марина Оргеева.

Законопроект об отмене прямых выборов в облдуму внес исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

С 2007 года пост мэра Калининграда занимает Александр Ярошук. Следующие выборы должны были пройти в сентябре 2017 года.