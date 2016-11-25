Официальный сайт Европейской комиссии подвергся масштабной DDoS-атаке, передает Daily Express.

«Была совершена кибернетическая атака большого масштаба, которую удалось блокировать. Скорость доступа была временно замедлена, однако утечки информации не произошло», — сообщил представитель Еврокомиссии.

Как пишет издание, хакеры совершили попытку перегрузки информационных сервисов одновременными многочисленными автоматическими запросами, что привело к сбоям в работе системы сайта.

В ноябре президент Болгарии ​Росен Плевнелиев заявил, что Россия при помощи кибератак пытается «расколоть» и «ослабить» Европу, и что Москва, по его мнению, причастна к хакерским атакам на сайт Центральной избирательной комиссии Болгарии, а также ряд веб-ресурсов правительства в октябре прошлого года.

Напомним, ранее власти США неоднократно обвиняли Россию в хакерских атаках на сервера Демократической партии. По мнению администрации президента США Барака Обамы, ее целью «было вмешательство в выборный процесс» в стране.