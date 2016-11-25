Администрация президента России будет реорганизована, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. В ближайшее время соответствующее распоряжение подпишет глава АП Антон Вайно.

По словам собеседников издания, планируется как минимум в два раза сократить количество управлений. Изначально обсуждалось, что 21 управление превратится в 8-9, пишет газета.

Близкий к администрации президента источник «Коммерсанта», не исключает, что об изменениях станет известно на следующей неделе, когда состоится послание президента Федеральному собранию.

В октябре издание уже сообщало о возможной реорганизации администрации президента. Тогда речь шла об объединении двух управлений — по внутренней политике и по общественным проектам.