В Темрюкском районе Краснодарского края при выполнении учебно-тренировочных прыжков с парашютом пропали трое десантников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Сообщается, что пропавшие военнослужащие Новороссийского соединения ВДВ «приземлились вне заданной площадки приземления на водную поверхность реки Кубань».

На месте ведутся поиски, работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.