Новая газета

Трое десантников пропали в Краснодарском крае при выполнении учебных прыжков

Общество

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В Темрюкском районе Краснодарского края при выполнении учебно-тренировочных прыжков с парашютом пропали трое десантников. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Сообщается, что пропавшие военнослужащие Новороссийского соединения ВДВ «приземлились вне заданной площадки приземления на водную поверхность реки Кубань».

На месте ведутся поиски, работает комиссия командования Воздушно-десантных войск совместно с правоохранительными органами.

Теги:
краснодарский край, десантники

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