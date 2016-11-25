Резолюция Европейского парламента о приостановке переговоров по вступлению Турции в Европейский союз не имеет юридической силы. Об этом в интервью Anadolu заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

«Турция всегда заявляла, что готова принять любое конструктивное решение структур ЕС, в том числе и объективную критику. Однако когда имеет место предвзятость, то Анкара выступает против. Для нас подобные решения не имеют никакой юридической силы», — сказал он.

По его словам, предвзятые и субъективные шаги наносят вред имиджу самого Европейского парламента и Евросоюза в целом. Как считает Чавушоглу, против Анкары уже долгие годы имеет место политика двойных стандартов.

«Думаю, что в ЕС должны в первую очередь пересмотреть собственные позиции и политику. Попытки оказать давление на Турцию подобными методами бессмысленны», — добавил министр.

Накануне Европарламент единогласно проголосовал за резолюцию, призывающую Еврокомиссию и правительства стран-членов Евросоюза приостановить переговоры с Турцией о ее вступлении в ЕС. Такое решение принято в связи с «несоразмерной» реакцией турецких властей на попытку военного переворота в стране. Агентство

При этом отмечалось, что данная резолюция является рекомендательной, и правительства Евросоюза могут не прислушиваться к ней.

Комментируя готовящееся голосование в Европарламенте, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что данное решение «не имеет значения в наших глазах».

Во вторник, 22 ноября, стало известно, что власти Турции уволили около 15 тысяч военнослужащих, подозреваемых в причастности к попытке военного переворота.

Вечером 15 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Военные в Стамбуле и Анкаре начали захватывать административные здания и попытались взять под контроль телевидение. После призыва Эрдогана жители страны вышли на улицы и начали сопротивляться путчистам. Полицейские участвовали в перестрелках с военными. В результате погибли более 230 человек, еще более двух тысяч получили ранения.