Журналисты российского журнала Forbes заподозрили владельца издания Александра Федотова во вмешательстве в редакционную политику. Об этом сообщает «Ведомости».

Поводом стал рейтинг зарплат российских топ-менеджеров, опубликованный изданием, где не указаны доходы главы ВТБ Андрея Костина. Журналисты написали письмо владельцу Forbes, так как считают, что при составлении этого рейтинга Федотов вмешался в редакционную политику.

Костин стал единственным из 25 топ-менеджеров в списке, у кого не указана абсолютная сумма вознаграждения. Редакция указала, что оценка не опубликована, поскольку «группа ВТБ до момента публикации не предоставила данные о ключевых руководящих сотрудниках, на которых распределяется общее вознаграждение в сумме 6,1 млрд рублей». При этом, по словам источников «Ведомостей», авторам рейтинга была известна сумма вознаграждений президента ВТБ.

Накануне Forbes опубликовал рейтинг «25 самых дорогих руководителей компаний». Список возглавил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, за 2015 год получивший вознаграждение в размере 17,7 млн долларов. Второе место в рейтинге занял глава «Роснефти» Игорь Сечин. По подсчетам издания, за прошлый год он заработал 13 млн долларов. Третьим стал Андрей Костин.

В десятку самых высокооплачиваемых российских топ-менеджеров также вошли председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор группы ОНЭКСИМ Дмитрий Разумов, член совета директоров USM Holdings Иван Стрешинский, генеральный директор ОК «РусАл» Владислав Соловьев, президент и глава правления АФК «Система» Михаил Шамолин, глава правления ВТБ24 Михаил Задорнов, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и председатель правления и гендиректор «Открытие Холдинг» Рубен Аганбегян.