Министерство внутренних дел внесло в Госдуму законопроект о наказании за опасное вождение. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Законопроект предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей, которая устанавливает штраф размере 5 тысяч рублей за совершение водителем транспортного средства действий, квалифицируемых как опасное вождение.

МВД считает, что административная ответственность за опасное вождение должна быть выше, чем «ответственность за совершение отдельных действий, перечень которых предусмотрен правилами дорожного движения», говорится в сообщении.

Опасное вождение предполагает неоднократное совершении действий, создающих угрозу аварийной ситуации для тех, кто едет с нарушителем в одном направлении и с той же скоростью. В частности, речь идет о перестроении при интенсивном движении, несоблюдении бокового интервала, резком торможении или препятствовании обгону.

Ранее в ноябре, правительство одобрило проект поправок о введении штрафов за «опасное вождение».

В настоящее время за невыполнение требования уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом движения, положен штраф в 500 рублей, за перестроение при интенсивном движении — 1500 рублей.