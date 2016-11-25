Эксперты российских войск радиационной, химической и биологической защиты заявили, что боевики применили химическое оружие против мирного населения в сирийском Алеппо. Об этом сообщает Интерфакс.

Сообщается, что иприт был применен в населенном пункте Марат-Ум-Хауш еще в сентябре. Об этом стало известно после обнаружения неразорвавшегося химического боеприпаса возле солдатских казарм.

«Экспресс-анализ содержимого, проведенный с использованием портативного ИК-спектрометра, показал наличие боевого отравляющего вещества кожно-нарывного действия иприт. Из боеприпаса отобрано около 20 мл пробы, боеприпас загерметизирован и доставлен на территорию Центра по примирению враждующих сторон города Алеппо для дальнейшего исследования», — сказали эксперты.

Как пишет агентство, при атаке по жилым кварталам в сентябре пострадали больше 40 человек. Одна из пострадавших описала события того дня и симптомы поражения, которое она получила. Характерные признаки указывают на воздействие иприта.

Ранее, 21 ноября, эксперты министерства обороны уже заявляли об использовании химического оружия на юго-западе Алеппо. Тогда в местах атаки боевиков были обнаружены следы хлора и белого фосфора.