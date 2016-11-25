В ДТП в Швейцарии погибла 19-летняя внучка бывшего фигуранта дела ЮКОСа Платона Лебедева, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства России.

В настоящее время российское диппредставительство организует отправку тела на родину, «это будет сделано в кратчайшие сроки».

Авария произошла накануне утром в кантоне Тучино. Автомобиль марки BMW сорвался в озеро Лугано близ деревни Кастагнола. В результате погибли два человека — 19-летняя Диана и ее 23-летний друг.

Как сообщает Blick, автомобиль вытащили из озера с помощью крана. Его корпус был сильно поврежден в результате ДТП — машина пробила дорожное заграждение. Что стало причиной аварии, еще не установлено.

В инстаграме Дианы Лебедевой начали появляться комментарии с соболезнованиями.