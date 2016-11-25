Более половины россиян (54%) считают арест главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева сведением счетов, а не показателем реальной борьбы властей со взяточничеством. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Лишь 30% респондентов считают, что арест высокопоставленного чиновника — это настоящая борьба с коррупцией.

В то же время 46% респондентов отметили результаты усилий властей в борьбе с коррупцией, однако значимыми их называют только 13%.

При этом 25% россиян заявили, что не видят реальных результатов антикоррупционной борьбы, Еще 22% отметили, что «ситуация становится даже хуже, коррупция только усиливается».

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ночь на вторник, 15 ноября. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере с вымогательством. По версии следствия, Улюкаев незаконно потребовал от представителя «Роснефти» взятку за положительное заключение, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет акций «Башнефти».

Басманный суд отправил Алексея Улюкаева под домашний арест, а президент России Владимир Путин отправил министра в отставку в связи с утратой доверия.