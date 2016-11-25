Управление Следственного комитета по Орловской области возбудило уголовное дело в отношении старшего участкового уполномоченного управления МВД по Орлу Натальи Башкатовой, которая не приняли действий по спасению местной жительницы. Об этом сообщается на сайте СК.

Следствие подозревает Баштакову в халатности.

По данным следствия, 17 ноября жительница Орла вызвала полицию из-за конфликта со своим знакомым, в ходе которого прозвучали угрозы в ее адрес. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв на место, «не приняли должных мер к пресечению конфликта».

«Спустя некоторое время конфликт между Бочковым и сожительницей продолжился на улице, где он жестоко избил девушку, после чего с места происшествия скрылся. Очевидцы совершенного преступления вызвали полицию и скорую медицинскую помощь. Потерпевшая с тяжелыми травмами головы была доставлена в медицинское учреждение, где впоследствии скончалась», — говорится в сообщении СК.

В рамках расследования уголовного дела следователи также проверят других сотрудников правоохранительных органов, прибывших по вызову.