Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «абсурдом» сообщения СМИ о смене меры пресечения арестованному экс-губернатору Кировской области Никиты Белых, передает РИА Новости.

Так в Кремле прокомментировали информацию «Ведомостей» о том, что некие сотрудники администрации президента предлагали отпустить Белых под домашний арест в обмен на показания против Алексея Навального.

«Ведутся следственные действия, и ни администрация президента, ни сотрудники администрации президента не имеют и не могут иметь отношения к следственным действиям, тем более, не могут кому-то обещать, что кого-то откуда-то выпустят. Это скорее относится к категории абсурда», — сказал пресс-секретарь президента.

«Это, наверное, из серии "уток" информационных», — добавил Песков.

Ранее в пятницу «Ведомости» со ссылкой на знакомого Белых сообщили, что экс-губернатора пообещали перевести под домашний арест, если он даст показания на Алексея Навального по делу «Кировлеса». По словам собеседника издания, такое предложение поступило от представителей администрации президента и не исключил, что с этим может быть связана недавняя смена адвокатов арестованного губернатора.

Напомним, 16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор в отношении Алексея Навального и его коллеги Петра Офицерова по делу о якобы имевших место хищениях на предприятии «Кировлес» на основании решения ЕСПЧ.

18 ноября, уже через день после отмены приговора, на сайте Ленинского суда в расписании появилась информация о новом процессе. Сам Навальный заявил, что не приедет в суд, поскольку ждет компенсации, чтобы оплатить переезды в Киров. Согласно постановлению ЕСПЧ, политику должны выплатить 48 тысяч евро за издержки по первому процессу «Кировлеса», однако он их до сих пор не получил. Кроме того, ему должны вернуть 500 тысяч рублей штрафа, которые он заплатил по решению суда.

Ранее стало известно, что Белых отказался от адвокатов Вадима Прохорова и Ольги Михайловой. Сейчас его занимается адвокат Андрей Грохотов.

Никиту Белых задержали в конце июня в Москве при получении 150 тысяч евро наличных от владельца «Нововятского лыжного комбината» Юрия Зюдхаймера. Его обвиняют в получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Белых грозит 15 лет лишения свободы. Сам политик отрицает свою вину.