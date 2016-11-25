15 стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), присоединились к инициативе Германии подписать с Россией новое соглашение по контролю за вооружением, пишет Die Welt со ссылкой на министра иностранных дел ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера.

Глава МИД заявил, что безопасность Европы находится в опасности, после аннексии Крыма и вооруженного конфликта на востоке Украины «вопрос войны и мира вернулся на наш континент». «Сейчас отношения с Россией могут быть достаточно сложными, и нужно больше диалога, не меньше», — цитирует Штраймайера Reuters.

Германия первая предложила подписать новое соглашение. К ней присоединилось руководство Франции, Италии, Австрии, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Испании, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Швеции, Словакии, Болгарии и Португалии.

В течение дня состоится встреча министров стран-членов ОБСЕ по данному вопросу. Затем новое международное сонглашение будет обсуждаться на встрече ОБСЕ в Гамбурге 8-9 декабря.

Власти США такую инициативу назвали обреченной на провал, поскольку Россия не соблюдает уже существующие договоренности, отмечает агентство.

В среду, 22 ноября, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал Россию и США вернуться к диалогу по сокращению ядерных арсеналов. Страны подписали двусторонний договор о сокращении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Оно предусматривает сокращение ядерных носителей до 700 и ядерных боезарядов до 1550.