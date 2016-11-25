Осужденный за неумышленное убийство сын депутата Верховной Рады Украины и бывшего главы Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана экстремистской и запрещена в России) Мустафы Джемилева Хайсер Джемилев вышел на свободу, сообщил в своем фейсбуке его адвокат Николай Полозов.

На выходе из колонии Хайсера встретили его мать Сафинар и жена Решиде. Полозов рассказал Интерфаксу, что в настоящее время «идет оформление необходимых документов, и решается вопрос, куда он направится дальше».

Днепровский районный суд Киева осудил Хайсера Джемилева на 3 года и 8 месяцев колонии за то, что он в мае 2013 года он застрелил друга семьи Февзи Эдемова из отцовского ружья во дворе своего дома в Бахчисарае.

После аннексии Крыма дело начали рассматривать заново. В июне 2015 года Краснодарский краевой суд признал Джемилева виновным в убийстве по неосторожности, а также в хищении и хранении оружия. Его снова приговорили к 3,5 годам колонии. Два года, которые Джемилев провел под стражей до суда, были зачтены в срок.

Накануне стало известно, что суд признал Джемилева гражданином Украины, поэтому административный надзор с него сняли, чтобы отпустить на Украину.