Президент России Владимир Путин призвал ускорить принятие закона о бездомных животных, передает Интерфакс.

«Насколько я знаю, законопроект на эту тему прорабатывался в парламенте, однако до сих пор он находится там без движения, давайте обсудим, как продвинуть и эту инициативу, как оформить цивилизованный порядок обращения с животными», — сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По словам президента, тема обращения с бездомными животными получила широкий общественный резонанс.

«Отсутствие норм и правил в этой сфере чревато ухудшением санитарной ситуации, а в отдельных вопиющих случаях выливается и в жестокое, бесчеловечное отношение к животным», — добавил он.

Напомним, в октябре в интернете появилась запись о двух студентках из Хабаровска, которые якобы издеваются над бездомными животными и убивают их. Пользователи опубликовали фотографии истязаний животных и призвали к «самосуду» над девушками.

Позднее Хабаровский суд арестовал двух 17-летних девушек по обвинению в жестоком обращении с животными.