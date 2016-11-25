Генерала Федеральной службы охраны Геннадия Лопырева задержали по подозрению в нарушении действующего законодательства. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью ФСО.

«В ходе внутренней проверки ФСО России, проведенной в подразделениях Службы охраны на Кавказе, были выявлены признаки серьезных нарушений действующего законодательства», — сказали агентству в пресс-службе.

Сообщается, что в настоящее время генерал задержан, проводятся следственные действия.

Ранее газета «Известия» написала, что Лопырев задержан в Сочи по подозрению в хищении, а в квартире генерала обнаружены денежные средства в размере 1 млрд рублей.

По данным издания, расследование связано с распределением земельных участков под строительство олимпийских объектов. Мэр города Сочи Анатолий Пахомов проходит по делу как свидетель.

Позднее «Известия» удалили заметку, но она сохранилась в кэше.