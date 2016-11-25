В результате обвала горной массы на руднике «Удачный» в Якутии пострадали вице-президент «Алроса» и фотограф. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Посыпались камни. Есть несколько пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что они получили легкие травмы и были госпитализированы.

Представитель «Алросы» подтвердила факт происшествия, но не уточнила, кто именно пострадал.

По данным источника ТАСС в компании, на руднике находился вице-президент «Алросы» Игорь Соболев. В момент инцидента на шахте были 209 человек, в том числе президент компании Андрей Жарков, пишет агентство.