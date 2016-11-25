Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина пройдет 22 декабря, сообщает сайт Кремля.

В этом году пресс-конференция станет 12-й по счету. В Кремле отметили, что с 25 ноября до 9 декабря журналисты могут получить аккредитацию для участия.

Напомним, 1 декабря российкий лидер обратится с посланием к Федеральному собранию.

В прошлом году на пресс-конференцию приехали почти 1400 журналистов из разных регионов России и из зарубежных стран. Самая длинная встреча Путина с журналистами была в 2008 году — продолжалась 4 часа 40 минут.