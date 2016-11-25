Эксперт по радиации Мэтью Панчер, расследовавший гибель бывшего сотрудника Федеральной службы безопасности Александра Литвиненко, покончил с собой, пишет The Times.

По предварительным данным, 46-летний эксперт-дозиметрист покончил жизнь самоубийством, на его теле были обнаружены многочисленные колотые раны. В заключении патологоанатома сказано, что смерть наступила из-за потери крови. По мнению судмедэксперта, Панчер сам нанес себе травмы при помощи двух ножей.

Вместе с тем, эксперты пока окончательно не исключают версию о том, что это могло быть убийство.

Тело Мэтью Панчера обнаружили в его доме в Дрейтоне, графство Оксфордшир, в мае этого года. Издание отмечает, что за пять месяцев до смерти он приезжал в Россию. Жена Панчера рассказала, что после поездки Панчер изменился, а в последнее время часто говорил о некой ошибке, которую он совершил при расчете доз облучения в рамках контракта с правительством США.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко скончался в ноябре 2006 года в Лондоне. Врачи установили, что Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210. В январе этого года Высокий суд Лондона назвал Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна виновными в убийстве Литвиненко.

Российский МИД заявил, что слушания носят «политическую подоплеку», а сам процесс «не являлся прозрачным ни для российской стороны, ни для общественности».